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Жительница Пензы лишилась около 150 тыс. рублей, назвав незнакомцу данные своей карты

14:14 | 04.11.2020 | Криминал

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Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась около 150 тыс. рублей, назвав телефонному мошеннику данные своей банковской карты.

Жительница Пензы лишилась около 150 тыс. рублей, назвав незнакомцу данные своей карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, проинформировал о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на имя женщины, после чего предложил ей назвать реквизиты карты из коды из SMS для предотвращения операции.

«Женщина так и сделала. Затем она обнаружила, что с ее карты произошло списание 147 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту организована проверка.

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