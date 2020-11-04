Жительница Пензы лишилась около 150 тыс. рублей, назвав незнакомцу данные своей карты Криминал

Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась около 150 тыс. рублей, назвав телефонному мошеннику данные своей банковской карты.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, проинформировал о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на имя женщины, после чего предложил ей назвать реквизиты карты из коды из SMS для предотвращения операции.

«Женщина так и сделала. Затем она обнаружила, что с ее карты произошло списание 147 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту организована проверка.