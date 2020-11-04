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В Пензенской области беременная женщина осуждена за сбыт двух фальшивых купюр

14:51 | 04.11.2020 | Криминал

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Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. 20-летняя беременная уроженка города Сердобска Пензенской области признана судом виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В Пензенской области беременная женщина осуждена за сбыт двух фальшивых купюр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, в июле 2020 года женщина, зная о наличии у сожителя поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей, взяла у него из кошелька две такие купюры, одной из которых расплатилась 9 июля в Спасске, а второй — 11-го числа в Каменке.

«В августе женщина зарегистрировала брак с сожителем, в отношении которого расследуется аналогичное уголовное дело о сбыте поддельных банковских билетов на территории Пензенской области и других субъектов РФ», — добавили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что уроженка Сердобска признала вину в совершении преступлений.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Назначенное ей наказание отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста», — уточнили в прокуратуре, обратив внимание на то, что приговор в законную силу пока не вступил.

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