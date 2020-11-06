Молодая жительница Пензы перечислила мошенникам четверть миллиона рублей Криминал

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1998 года рождения лишилась 250 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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«Девушке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сказал, что по карте гражданки происходят подозрительные операции и для сохранения денег их следует перечислить на «резервные счета». Затем ей позвонил якобы сотрудник полиции, который подтвердил данную информацию, а после этого — лжебанкир. Он предложил девушке пройти до ближайшего банкомата и выполнить ряд операций. Поверив злоумышленникам, она перевела через банкомат 250 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.