Под Пензой возбуждено дело по факту взлома аккаунта в Instagram Криминал

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», возбуждено по факту взлома аккаунта в соцсети Instagram, принадлежащего жительнице рабочего поселка Исса Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«В ходе доследственной проверки установлено, что неизвестное лицо неправомерно получило доступ к странице 36-летней жительницы Иссы в Instagram, после чего там от имени владелицы аккаунта было размещено сообщение с просьбой перечислить денежные средства на лечение якобы пострадавшей в ДТП дочери с указанием номера банковского счета злоумышленника», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что доступ женщины к своему аккаунту был заблокирован, из-за чего она не могла удалить недостоверную информацию.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, а также потерпевших, которые могли перечислить денежные средства на его счет», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что санкция ч. 1 ст. 272 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.