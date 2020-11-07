Двух подруг будут судить за смерть мужчины, зарезанного в Кузнецке Криминал

Кузнецк, 7 ноября 2020. PenzaNews. Две подруги, причинившие ножевые ранения жителю Кузнецка Пензенской области, от которых он скончался, в зависимости от роли и степени участия каждой предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Органами следствия установлено, что женщины познакомились в конце 2019 года и подружились. Кузнечанка пригласила гостью остановиться в своей квартире, где проживала с ребенком и мужчиной. Днем 11 февраля 2020 года подруги и 36-летний сожитель выпили спиртные напитки. Когда пришло время идти в детский сад за ребенком, мужчина вызвался это сделать. Однако через некоторое время он вернулся без ребенка в еще большей степени опьянения. Между ним и хозяйкой квартиры произошел конфликт, он поднял на нее руку. Женщина схватила нож и умышленно нанесла им не менее двух ударов в область лица и груди мужчины, после чего отдала нож подруге, попросив унести его. Вместо этого та неожиданно нанесла им удар в бок потерпевшему», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что хозяйка квартиры отобрала нож, унесла его на кухню, вымыла, после чего ушла в ванную, а спустя полчаса вышла оттуда и увидела мужчину в крови на полу без признаков жизни.

«Пока она отсутствовала, подруга, по ее словам, из женской солидарности вновь взяла нож и умышленно нанесла мужчине еще не менее восьми ударов в жизненно важные части тела. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в течение часа», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что в тот вечер ребенка к себе домой забрала воспитательница детсада.