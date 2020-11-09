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Мужчина, обвиняемый в убийстве жителя Пачелмы, заключен под стражу

18:22 | 09.11.2020 | Криминал

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Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении мужчины 1985 года рождения, обвиняемого в убийстве 49-летнего жителя Пачелмы Пензенской области, который с 20 октября числился пропавшим без вести, а 3 ноября был обнаружен мертвым на окраине рабочего поселка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Мужчина, обвиняемый в убийстве жителя Пачелмы, заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 20 октября потерпевший пришел в дом на улице Советской в Пачелме в гости к своему знакомому, у которого на протяжении нескольких месяцев проживал обвиняемый. Втроем мужчины употребляли спиртное. В процессе общения между потерпевшим и хозяином дома возник конфликт, в который вмешался обвиняемый», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе допроса злоумышленник пояснил, что сначала ударил гостя рукой по лицу, а затем — кухонным ножом в грудь.

«Осознав, что мужчина скончался, обвиняемый погрузил его тело на велосипед и отвез на окраину Пачелмы», — добавила она.

Татьяна Махницкая отметила, что в настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы.

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