EN
00:22:08 Среда, 11 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Вадинском районе возбуждено дело о незаконном получении пособия по безработице

18:30 | 10.11.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» возбуждено в отношении жителя села Каргалей Вадинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Вадинском районе возбуждено дело о незаконном получении пособия по безработице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 10 марта 2020 года 29-летний житель села Каргалей осуществлял оплачиваемую трудовую деятельность по договору подряда с ООО «ПензаМолИнвест», заключенному на срок до 31 декабря», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в мае мужчина, используя мобильный телефон, через портал госуслуг отправил в центр занятости населения Вадинского района заявление с целью получения пособия, предоставив при этом заведомо ложные сведения об отсутствии у него работы.

«Злоумышленник был поставлен на учет в районном центре занятости населения с назначением ему пособия по безработице, которое он получал в июне и июле 2020 года», — отметили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что тем самым учреждению был причинен ущерб на сумму более 31 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецке утверждено обвинительное заключение по делу об избиении девочки отцом В Пензенской области с 12 ноября прием граждан в отдельных ИФНС будет только по записи
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 18 районах Пензенский «Теремок сувениров» отмечен по итогам конкурса «Торговля России»
Владимир Мутовкин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником Мошенники оформили на жительницу Пензы кредит на 625 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама