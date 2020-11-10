В Вадинском районе возбуждено дело о незаконном получении пособия по безработице Криминал

Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» возбуждено в отношении жителя села Каргалей Вадинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«С 10 марта 2020 года 29-летний житель села Каргалей осуществлял оплачиваемую трудовую деятельность по договору подряда с ООО «ПензаМолИнвест», заключенному на срок до 31 декабря», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в мае мужчина, используя мобильный телефон, через портал госуслуг отправил в центр занятости населения Вадинского района заявление с целью получения пособия, предоставив при этом заведомо ложные сведения об отсутствии у него работы.

«Злоумышленник был поставлен на учет в районном центре занятости населения с назначением ему пособия по безработице, которое он получал в июне и июле 2020 года», — отметили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что тем самым учреждению был причинен ущерб на сумму более 31 тыс. рублей.