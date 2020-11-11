Житель Пензы перевел телефонному мошеннику 845 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1973 года рождения лишился 845 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что некие лица оформили на собеседника кредит в размере около 1 млн. рублей и теперь пытаются снять деньги.

«Злоумышленник предложил пензенцу дойти до ближайшего банкомата, самому снять денежные средства и перевести их на «безопасный» счет», — сказали в полиции, добавив, что мужчина, поверив неизвестному, так и сделал.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.