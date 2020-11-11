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Стали известны обстоятельства убийства мужчины на улице Ладожской в Пензе

12:04 | 11.11.2020 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Словесный конфликт на улице Ладожской в Пензе перерос в драку, завершившуюся убийством 27-летнего мужчины, тело которого впоследствии было обнаружено возле подъезда жилого дома. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Стали известны обстоятельства убийства мужчины на улице Ладожской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 24 октября двое мужчин 1981 и 1978 годов рождения употребляли спиртное. После похода в магазин с целью приобретения алкоголя один из приятелей вернулся на съемную квартиру раньше, второй — через несколько минут. Он сообщил, что по дороге домой у него произошел конфликт с незнакомыми молодыми людьми. Решив разобраться с обидчиками, мужчины на улице Ладожской заметили двоих молодых людей и девушку. В ходе завязавшейся драки обвиняемый 1981 года рождения имевшимся при себе ножом нанес 27-летнему потерпевшему удар в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что второй обвиняемый 1978 года рождения нанес 26-летнему мужчине, предположительно, ножом не менее одного удара по голове, причинив ему резаную рану, после чего потерпевший сумел убежать от злоумышленника — в настоящее время он госпитализирован.

«Девушка, которая пыталась разнять мужчин, получила от 42-летнего обвиняемого удар по голове топорищем», — отметила Татьяна Махницкая, уточнив, что причиненная ушибленная рана расценивается как легкий вред здоровью.

По ее словам, личности подозреваемых удалось установить в течение суток.

«Ими оказались жители Волгоградской и Вологодской областей. Злоумышленники были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала старший помощник руководителя СУ СКР.

В настоящее время расследование данного уголовного дела продолжается.

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