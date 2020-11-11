Стали известны обстоятельства убийства мужчины на улице Ладожской в Пензе Криминал

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Словесный конфликт на улице Ладожской в Пензе перерос в драку, завершившуюся убийством 27-летнего мужчины, тело которого впоследствии было обнаружено возле подъезда жилого дома. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 24 октября двое мужчин 1981 и 1978 годов рождения употребляли спиртное. После похода в магазин с целью приобретения алкоголя один из приятелей вернулся на съемную квартиру раньше, второй — через несколько минут. Он сообщил, что по дороге домой у него произошел конфликт с незнакомыми молодыми людьми. Решив разобраться с обидчиками, мужчины на улице Ладожской заметили двоих молодых людей и девушку. В ходе завязавшейся драки обвиняемый 1981 года рождения имевшимся при себе ножом нанес 27-летнему потерпевшему удар в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что второй обвиняемый 1978 года рождения нанес 26-летнему мужчине, предположительно, ножом не менее одного удара по голове, причинив ему резаную рану, после чего потерпевший сумел убежать от злоумышленника — в настоящее время он госпитализирован.

«Девушка, которая пыталась разнять мужчин, получила от 42-летнего обвиняемого удар по голове топорищем», — отметила Татьяна Махницкая, уточнив, что причиненная ушибленная рана расценивается как легкий вред здоровью.

По ее словам, личности подозреваемых удалось установить в течение суток.

«Ими оказались жители Волгоградской и Вологодской областей. Злоумышленники были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала старший помощник руководителя СУ СКР.

В настоящее время расследование данного уголовного дела продолжается.