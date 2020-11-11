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В Пензе мужчина лишился около 600 тыс. рублей после разговора с незнакомкой

16:27 | 11.11.2020 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1990 года рождения лишился около 600 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомкой, которая выдала себя за сотрудника службы безопасности банка.

В Пензе мужчина лишился около 600 тыс. рублей после разговора с незнакомкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Девушка сказала, что по счету гражданина происходят подозрительные операции, для предотвращения которых следует назвать реквизиты банковской карты и коды из SMS, что он и сделал. Следуя инструкциям злоумышленницы, мужчина оформил кредит на свое имя на сумму 390 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем он перечислил на чужой счет 590 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказали в полиции.

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