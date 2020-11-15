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Житель Пензы подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих растений

10:26 | 15.11.2020 | Криминал

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Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. Уроженец Узбекистана, проживающий в Пензе, подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

Житель Пензы подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе обыска по месту его жительства было обнаружено 50 кустов, приготовленных для изготовления марихуаны, и 13 горшков с коноплей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, по имеющейся информации, мужчина, занимающийся розничной торговлей, выращивал коноплю в свободное от работы время на чердаке, при этом гражданская жена знала о роде его деятельности.

«Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — сказали в пресс-службе.

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