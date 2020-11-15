Студент из Пензы лишился около 750 тыс. рублей после беседы с незнакомцем Криминал

Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. Студент пензенского вуза лишился около 750 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, молодому человеку позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сказал, что злоумышленники пытаются похитить деньги со счета с помощью вредоносной программы на телефоне, поэтому студенту якобы необходимо назвать секретные данные, в том числе код с обратной стороны карты, а затем связаться со специалистом, которому также нужно сказать коды из SMS.

«Доверившись его словам, молодой человек так и сделал», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.