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В Пензенской области мужчина лишился 170 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже

14:55 | 18.11.2020 | Криминал

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Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Житель села Старая Каменка Пензенской области 1968 года рождения лишился 170 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области мужчина лишился 170 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, он обнаружил в интернете рекламу компании, которая занимается торговлей на бирже. Гражданина данная информация заинтересовала, и он оставил заявку на создание аккаунта. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником трейдинговой фирмы. Незнакомец попросил мужчину внести депозит на созданный аккаунт и прислал ссылку для зачисления денег», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что житель Старой Каменки перечислил деньги, после чего его аккаунт был заблокирован и удален.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в пресс-службе.

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