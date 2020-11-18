В Пензенской области мужчина лишился 170 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже Криминал

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Житель села Старая Каменка Пензенской области 1968 года рождения лишился 170 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам мужчины, он обнаружил в интернете рекламу компании, которая занимается торговлей на бирже. Гражданина данная информация заинтересовала, и он оставил заявку на создание аккаунта. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником трейдинговой фирмы. Незнакомец попросил мужчину внести депозит на созданный аккаунт и прислал ссылку для зачисления денег», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что житель Старой Каменки перечислил деньги, после чего его аккаунт был заблокирован и удален.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в пресс-службе.