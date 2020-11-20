В Бековском районе перед судом предстанет мужчина, избивший мать Криминал

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. 61-летний житель Бековского района Пензенской области, избивший свою 84-летнюю мать, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Как установлено органом дознания, вечером 13 сентября 2020 года житель Бековского района вернулся в дом матери в состоянии алкогольного опьянения и поругался с ней. Зная агрессивное поведение сына в нетрезвом виде, 84-летняя женщина хотела уйти к соседке, для чего надела верхнюю одежду и вышла в сени. Однако мужчина догнал ее и затащил в дом. Потерпевшая упала, а злоумышленник схватил деревянную палку, которую она использовала в качестве трости, и ударил несколько раз по различным частям тела, причинив переломы двух ребер», — отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по словам мужчины, он переехал к матери из Саратовской области после развода с супругой в 1997 году и ухаживал за ней, а в тот вечер ему не понравились претензии по поводу его образа жизни.

«Потерпевшая не хотела обращаться в полицию, однако о случившемся узнала фельдшер, периодически навещающая пожилую женщину для выполнения инъекций. Приехав в очередной раз, она увидела, что пациентка плохо себя чувствует и не может пошевелиться. Расспросив о причинах, медицинский работник сообщила о случившемся в полицию», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время расследование дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.