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Уголовное дело возбуждено в Пензе после гибели ребенка, провалившегося под лед

17:40 | 21.11.2020 | Криминал

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Пенза, 21 ноября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность», возбуждено в Пензе после гибели ребенка, провалившегося под лед. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Уголовное дело возбуждено в Пензе после гибели ребенка, провалившегося под лед. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следственным отделом по Первомайскому району города Пензы регионального следственного управления по факту смерти мальчика 2015 года рождения в результате утопления в отношении должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ», — сказано в тексте.

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В нем добавляется, что, по данным следствия, днем 21 ноября мальчик и его сестра 2013 года рождения пошли гулять к реке Пензятке, расположенной вблизи их дома на Пограничном проезде.

«В ходе игры дети вышли на водную гладь водоема, покрытую льдом. Дойдя до середины реки, малолетние провалились под лед. На крики детей прибежал местный житель, которому удалось спасти девочку. Тело мальчика было извлечено из реки сотрудниками МЧС», — уточняется в сообщении.

В тексте поясняется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности населения на водных объектах в зимний период 2020–2021 годов.

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