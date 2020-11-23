Пензенские предприятия сферы услуг столкнулись с новым видом мошенничества Криминал

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Случаи мошеннических действий в отношении руководителей предприятий сферы услуг, которым злоумышленники предлагают за деньги решить вопрос о непроведении проверок соблюдения ограничений, введенных с целью недопущения распространения коронавируса, зафиксированы в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«С 20 ноября 2020 года мошенники по телефону сообщают руководителям предприятий бытового обслуживания и гостиничного комплекса о якобы организованных прокуратурой региона проверках исполнения законодательства о профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией и от лица заместителя прокурора области предлагают заплатить денежные средства для предотвращения проведения проверки в их организациях», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что по данным фактам организована уголовно-процессуальная проверка.

«Установлено, что звонки исходили с номера мобильного телефона, зарегистрированного в Свердловской области», — уточняется в сообщении.

В нем подчеркивается, что работники прокуратуры не могут обращаться к гражданам и должностным лицам с предложениями о перечислении денежных средств, покупке каких-либо подарков и обещаниями получения вознаграждения.