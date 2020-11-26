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Под Пензой мужчина лишился около 650 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже

18:50 | 26.11.2020 | Криминал

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Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Житель села Засечного Пензенской области 1989 года рождения лишился около 650 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Под Пензой мужчина лишился около 650 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что несколько месяцев назад ему позвонил неизвестный, который предложил заработать деньги на валютной бирже. Данное предложение гражданина заинтересовало, и он зарегистрировался на сайте. Незнакомец консультировал мужчину, а тот несколько раз вводил на интернет-ресурсе реквизиты своей банковской карты», — отметили в полиции.

В ведомстве пояснили, что таким образом житель Засечного, сам того не подозревая, перевел крупную сумму злоумышленнику, который перестал отвечать на звонки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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