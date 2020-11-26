Под Пензой мужчина лишился около 650 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже Криминал

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Житель села Засечного Пензенской области 1989 года рождения лишился около 650 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Мужчина рассказал, что несколько месяцев назад ему позвонил неизвестный, который предложил заработать деньги на валютной бирже. Данное предложение гражданина заинтересовало, и он зарегистрировался на сайте. Незнакомец консультировал мужчину, а тот несколько раз вводил на интернет-ресурсе реквизиты своей банковской карты», — отметили в полиции.

В ведомстве пояснили, что таким образом житель Засечного, сам того не подозревая, перевел крупную сумму злоумышленнику, который перестал отвечать на звонки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».