Обнародованы обстоятельства смерти мужчины, тело которого спрятали в овраге под Пензой Криминал

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Мужчина 1989 года рождения, тело которого было спрятано в овраге на территории Мокшанского района Пензенской области, скончался 10 ноября от телесных повреждений, полученных в доме знакомого в селе Скачки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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В ведомстве пояснили, что в минувший четверг, 26 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали на автовокзале Пензы владельца этого дома, который, предположительно, причастен к преступлению.

«По данным следствия, в начале ноября 2020 года обвиняемый 1979 года рождения со своим знакомым 1989 года рождения, находясь у себя дома на улице Большой села Скачки Мокшанского района, распивал спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт из-за ранее имевшихся разногласий, переросший в драку. Злоумышленник нанес гостю множественные удары руками и палкой в область головы и туловища. После этого потерпевший находился в доме обвиняемого. Медицинская помощь ему не оказывалась. От полученных телесных повреждений он скончался 10 ноября», — отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что с целью сокрытия следов преступления обвиняемый спрятал тело в овраге на территории села Мордовская Муромка, а затем уехал за пределы Пензенской области.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказали в СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».