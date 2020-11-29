В Пензенской области телефонные мошенники выманили у женщины 1,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 29 ноября 2020. PenzaNews. Женщина 1996 года рождения, проживающая в Нижнем Ломове Пензенской области, лишилась 1,7 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, сначала ей позвонил неизвестный, который, действуя под видом сотрудника банка, предупредил о якобы произошедшем взломе личного кабинета и оформлении от ее имени заявки на кредит.

«Для предотвращения данной операции он предложил подать фиктивную заявку на кредит от своего имени, а деньги зачислить на «резервный» счет. Девушка поверила словам незнакомца и через личный кабинет оформила кредит на 890 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем с потерпевшей связалась женщина, которая представилась менеджером банка.

«Незнакомка предложила собеседнице пройти до ближайшего банкомата, что та и сделала. В банкомате девушка перечислила 595 тыс. рублей», — отметили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что после этой операции банк заблокировал карту, в связи с чем жительница Нижнего Ломова обратилась на горячую линию, и, когда это стало возможно, перевела злоумышленникам еще 260 тыс. рублей на несколько абонентских номеров.

«Спустя некоторое время ей позвонил якобы сотрудник кредитного отдела, который сказал, что девушке необходимо исчерпать лимит кредитных средств, а для этого оформить еще один кредит на сумму 890 тыс. рублей, что она и сделала. Через два дня девушке снова позвонили и сообщили, что необходимо проверить, списаны ли все денежные средства с кредитного лимита, а для этого ей следует оформить еще один кредит на сумму 500 тыс. рублей. Гражданка подала заявку в банк, но тот ее отклонил. Тогда злоумышленники посоветовали ей оформить кредит в другом учреждении, но там девушке также отказали», — уточнили в ведомстве.

В управлении сообщили, что после этого с потерпевшей больше никто не связывался, общая сумма причиненного ей ущерба составила 1 млн. 710 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка», — подчеркнули в полиции.