Житель Пензенской области обвиняется в убийстве сына Криминал

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Житель города Нижнего Ломова Пензенской области 1958 года рождения обвиняется в убийстве собственного сына. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, днем 23 ноября обвиняемый находился дома на улице Сергеева в Нижнем Ломове вместе со своим сыном, с которым они распивали спиртные напитки. Сын начал проявлять агрессию в отношении отца и размахивать перед ним охотничьим ножом. Обвиняемый, разозлившись, ударил потерпевшего кухонным ножом в область грудной клетки, после чего, осознав содеянное, вызвал скорую медицинскую помощь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина 1980 года рождения от полученного колото-резаного ранения скончался в медицинском учреждении.

«По решению суда обвиняемый заключен под стражу», — отметили в СУ СКР.

В управлении добавили, что расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», продолжается.