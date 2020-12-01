Слесарь пензенского предприятия погиб на работе, возбуждено дело Криминал

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Слесарь пензенского предприятия, расположенного на проспекте Победы, погиб на рабочем месте во вторник, 1 декабря.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

«По данным следствия, утром 1 декабря слесарь механосборочных работ одной из организаций, расположенных на проспекте Победы города Пензы, выполнял опрессовку изделия. В ходе выполнения работ сорвалась крышка изделия, в результате чего мужчиной была получена травма туловища, несовместимая с жизнью. Работник 1959 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.