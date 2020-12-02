Уголовное дело возбуждено по факту травмирования тракториста, сорвавшегося с крыши Криминал

Кузнецк, 2 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Кузнецком районе Пензенской области по факту травмирования тракториста, сорвавшегося с крыши мастерской. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в дневное время 21 октября 2020 года в селе Каменка Кузнецкого района тракторист общества с ограниченной ответственностью выполнял работы на высоте по ремонту крыши мастерской данной организации. В ходе осуществления работ потерпевший сорвался с крыши и упал на пол помещения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина 1981 года рождения получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснили в СУ СКР.