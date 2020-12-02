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Житель Пензенской области лишился более 330 тыс. рублей после беседы с незнакомцем

14:44 | 02.12.2020 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области лишился более 330 тыс. рублей после беседы с незнакомцем, по совету которого он установил на свой телефон программу удаленного доступа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Пензенской области лишился более 330 тыс. рублей после беседы с незнакомцем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что находился на рабочем месте в городе Дмитрове Московской области, когда ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец пояснил, что от имени гражданина поступила заявка на оформление кредита, а также по его счету происходят подозрительные операции, для предотвращения которых следует установить определенную программу, продиктовать реквизиты банковской карты и коды из SMS», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что житель Пензенской области, следуя рекомендациям злоумышленника, установил программу и назвал секретные сведения.

«Затем он позвонил на телефон горячей линии банка и узнал, что на его имя оформлен кредит в сумме более 332 тыс. рублей. Впоследствии деньги были списаны», — отметили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «г», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

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