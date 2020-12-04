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В Пензенской области мужчина оштрафован на 15 тыс. рублей за уклонение от службы в армии

09:23 | 04.12.2020 | Криминал

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Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей назначено 21-летнему жителю Бековского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области мужчина оштрафован на 15 тыс. рублей за уклонение от службы в армии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в июне 2020 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 8 июня в военный комиссариат Сердобска, Бековского и Сердобского районов для прохождения медицинской и призывной комиссий. Не имея уважительных причин, в военкомат он не явился. 22 июня и 2 июля, будучи вновь надлежащим образом уведомленным о необходимости явки в военный комиссариат, не имея каких-либо уважительных причин и законных оснований для освобождения от службы и предоставления отсрочки, по полученным повесткам он вновь не явился», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что свои действия мужчина объяснил нежеланием служить в армии.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнили в управлении.

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