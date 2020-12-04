Житель Мокшана подозревается в незаконном культивировании конопли Криминал

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Житель рабочего поселка Мокшан Пензенской области подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в его домовладении было обнаружено и изъято более 60 пластиковых горшков с коноплей и несколько емкостей с марихуаной массой 30,82 грамма.

«По словам мужчины, он является уроженцем Республики Узбекистан и употребляет наркотические средства с 14 лет. После переезда в 1980-х годах в Мокшан он продолжил это занятие: собирал коноплю на заброшенных участках и полях, высушивал ее», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что 10 августа подозреваемый нашел сверток с семенами конопли и решил вырастить ее в домашних условиях.

«Для этих целей он выделил одну комнату, стены которой утеплил изоляционным материалом, установил дополнительное освещение», — отметили в пресс-службе.

В УМВД подчеркнули, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.