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В Земетчино водитель приговорен к 5 годам лишения свободы за гибель двоих человек в ДТП

10:20 | 08.12.2020 | Криминал

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Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года назначено 22-летнему жителю рабочего поселка Земетчино Пензенской области за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажира и гибель двоих человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Земетчинского районного суда.

В Земетчино водитель приговорен к 5 годам лишения свободы за гибель двоих человек в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«4 февраля 2019 года в период с 00.15 до 00.42 мужчина, управляя технически исправным автомобилем «Renault Duster», принадлежащим его отцу, следовал по второстепенной дороге по улице Белинского в Земетчино. Приблизившись к нерегулируемому перекрестку с улицей Ленина, перед которым установлен дорожный знак «Уступите дорогу», водитель не убедился в отсутствии транспортных средств, приближающихся по главной дороге, и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21101», имевшей преимущественное право проезда», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате столкновения водитель и пассажир «ВАЗа», ехавший на переднем сиденье, погибли на месте ДТП; еще один мужчина, находившийся сзади, получил травмы.

«Водитель иномарки вину в совершенном преступлении не признал. Он показал суду, что не виноват в ДТП, и считает, что виновником являлся водитель автомобиля «ВАЗ-21101», который ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения и с превышением скорости», — добавил представитель суда.

По его словам, в счет компенсации причиненного преступлением морального вреда с осужденного взыскано: в пользу пострадавшего в аварии пассажира 500 тыс. рублей, одной из потерпевших — 1 млн. рублей, а вторая от возмещения отказалась.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметил собеседник агентства.

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