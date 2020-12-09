Житель Пензы подозревается в организации наркопритона Криминал

Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1979 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Были выявлены и зафиксированы факты неоднократного предоставления данным гражданином своего жилища знакомым для изготовления и потребления дезоморфина. Во время осмотра домовладения полицейские обнаружили различные предметы, приспособления и вещества, предназначенные для изготовления и употребления наркотиков», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

«Потребители, посещавшие наркопритон, привлечены к административной ответственности», — отметили в пресс-службе.