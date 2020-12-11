По факту убийства женщины в доме на улице Огарева в Пензе возбуждено дело Криминал

Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в доме на улице Огарева в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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В ведомстве уточнили, что в совершении преступления обвиняется супруг погибшей.

«По данным следствия, утром 8 декабря обвиняемый 1957 года рождения и его жена находились на кухне в своем доме по улице Огарева города Пензы. У мужчины был день рождения, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Внезапно между супругами возникла ссора на почве давно сложившихся между ними неприязненных отношений. В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож и нанес им один удар супруге в область груди. От полученного ранения потерпевшая скончалась через непродолжительное время на месте происшествия», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», — отметили с СУ СКР.