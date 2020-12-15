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В Пензе задержаны двое мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных денег

09:05 | 15.12.2020 | Криминал

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Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Двое мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных денежных знаков номиналом 5 тыс. рублей, сняты поезда на станции Пенза-I. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Саратовской области.

В Пензе задержаны двое мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В полиции уточнили, что в ходе личного досмотра у них изъято шесть фальшивых купюр.

«По версии следствия, двое жителей Пензы в возрасте 22 и 20 лет приобрели через интернет поддельные билеты Центрального банка России, которые имели внешнее сходство с находящимися в обращении купюрами. После этого подозреваемые забрали так называемую «закладку» с фальшивками из тайника и расплатились подделками в аптеках, расположенных на территории города Саратова. По имеющейся информации, данные лица могут быть причастны более чем к 10 фактам сбыта», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что ранее в отношении каждого из мужчин были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», которые в дальнейшем будут соединены в одно производство.

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