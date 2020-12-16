Жительница Заречного перевела за услуги экстрасенса около 890 тыс. рублей Криминал

Заречный, 16 декабря 2020. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области перевела около 890 тыс. рублей за услуги экстрасенса, но обещанного эффекта от них не ощутила. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Экстрасенсов, обещавших вылечить болезни и снять порчу, женщина увидела в передаче на одном из телеканалов. Обратившись по указанному на экране номеру телефона, горожанка сначала не получила никакого ответа, но вскоре ей перезвонили и предложили воспользоваться услугами некой «целительницы». В ходе нескольких телефонных разговоров представившаяся экстрасенсом женщина внушала зареченке, что той необходимо снять порчу с себя и своих близких, приобрести амулет, заказать молитву за родственников в тибетском монастыре. Все эти услуги, конечно же, были платными», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что сначала жительница ЗАТО переводила на чужой счет деньги из своих сбережений, а когда они закончились, оформила несколько кредитов в банке.

«На эфемерные услуги «целительницы» жительница Заречного потратила 886 тыс. 300 рублей. Лишь через пару дней после последнего перевода денег горожанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в сообщении.