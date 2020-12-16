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Жительница Заречного перевела за услуги экстрасенса около 890 тыс. рублей

17:30 | 16.12.2020 | Криминал

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Заречный, 16 декабря 2020. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области перевела около 890 тыс. рублей за услуги экстрасенса, но обещанного эффекта от них не ощутила. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

Жительница Заречного перевела за услуги экстрасенса около 890 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Экстрасенсов, обещавших вылечить болезни и снять порчу, женщина увидела в передаче на одном из телеканалов. Обратившись по указанному на экране номеру телефона, горожанка сначала не получила никакого ответа, но вскоре ей перезвонили и предложили воспользоваться услугами некой «целительницы». В ходе нескольких телефонных разговоров представившаяся экстрасенсом женщина внушала зареченке, что той необходимо снять порчу с себя и своих близких, приобрести амулет, заказать молитву за родственников в тибетском монастыре. Все эти услуги, конечно же, были платными», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что сначала жительница ЗАТО переводила на чужой счет деньги из своих сбережений, а когда они закончились, оформила несколько кредитов в банке.

«На эфемерные услуги «целительницы» жительница Заречного потратила 886 тыс. 300 рублей. Лишь через пару дней после последнего перевода денег горожанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в сообщении.

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