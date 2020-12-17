В Пензенской области в ходе операции «Лесовоз» выявлено 12 преступлений Криминал

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Двенадцать преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», задокументировано в ходе операции «Лесовоз», проведенной в Пензенской области с 12 октября по 15 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Выявлено девять административных правонарушений в сфере лесопользования», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что составлено три протокола по ч. 1 и один по ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан», пять — по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ «Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней».

«С начала 2020 года по материалам сотрудников территориальных органов МВД России Пензенской области возбуждено 37 уголовных дел по преступлениям, ответственность за которые предусмотрена ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», возмещенный ущерб составил более 19 млн. рублей», — отметили в полиции.