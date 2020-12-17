EN
09:46:54 Четверг, 17 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в ходе операции «Лесовоз» выявлено 12 преступлений

09:15 | 17.12.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Двенадцать преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», задокументировано в ходе операции «Лесовоз», проведенной в Пензенской области с 12 октября по 15 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области в ходе операции «Лесовоз» выявлено 12 преступлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлено девять административных правонарушений в сфере лесопользования», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что составлено три протокола по ч. 1 и один по ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан», пять — по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ «Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней».

«С начала 2020 года по материалам сотрудников территориальных органов МВД России Пензенской области возбуждено 37 уголовных дел по преступлениям, ответственность за которые предусмотрена ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», возмещенный ущерб составил более 19 млн. рублей», — отметили в полиции.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе следователи начали проверку по факту осквернения Вечного огня Артем Ворошило перешел в пензенский «Дизель»
Жительница Заречного перевела за услуги экстрасенса около 890 тыс. рублей Пензенская область сможет привлечь более 75 млн. рублей на поддержку экспортеров
В Пензе простились с Наталией Кугель В Пензенской области к 2024 году планируется существенно увеличить число МСП-экспортеров
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама