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Полиция начала проверку по факту изготовления спиртосодержащей жидкости в гаражах в Пензе

17:45 | 18.12.2020 | Криминал

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Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту изготовления в гаражных боксах на улице Полярной в Пензе спиртосодержащей жидкости для ее последующей реализации.

Полиция начала проверку по факту изготовления спиртосодержащей жидкости в гаражах в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что житель Пензы 1966 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в своем гараже занимался изготовлением и реализацией спиртосодержащей жидкости. Для этих целей он использовал и гаражные боксы, принадлежащие его родственникам. В них сотрудники полиции обнаружили и изъяли 1 тыс. 140 литров спиртосодержащей жидкости, а также 123,5 литров алкогольной продукции различного наименования, в том числе элитный алкоголь — ром, виски, коньяк, текилу. Жидкость хранилась в канистрах объемом 10 литров и пластиковых бутылках объемом 5 литров», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, по версии оперативников, мужчина покупал спирт, разбавлял его водой и затем разливал в бутылки, после чего реализовывал продукцию своим знакомым.

«Изъятые образцы направлены на экспертизу», — сказали в полиции, пояснив, что предстоит определить в содержимом наличие опасных для жизни и здоровья людей веществ, а также проверить соответствие акцизов требованиям ГОСТа.

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