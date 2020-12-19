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В Пензенской области по итогам 11 месяцев число преступлений выросло на 3,8%

12:42 | 19.12.2020 | Криминал

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Пенза, 19 декабря 2020. PenzaNews. 12 тыс. 515 преступлений зарегистрировано в Пензенской области в январе-ноябре 2020 года, рост по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составил 3,8%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В Пензенской области по итогам 11 месяцев число преступлений выросло на 3,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации надзорного ведомства, число особо тяжких преступлений выросло до 575, или на 6,1%; тяжких — до 2 тыс. 967 (+17,6%); небольшой тяжести — до 6 тыс. 739 (+0,8%). Число преступлений средней тяжести уменьшилось на 3,2% до 2 тыс. 234.

Рост числа зарегистрированных преступлений произошел в 16 районах области, снижение отмечено в 17-ти.

9 тыс. 512 преступлений, или 76% от общего числа, совершено в городах и поселках городского типа.

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