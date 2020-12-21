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В Пензе мужчина забрался в чужой дом и устроил там погром

10:01 | 21.12.2020 | Криминал

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Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Мужчина средних лет проник в чужой дом на улице Осенней в Пензе и устроил там погром. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В Пензе мужчина забрался в чужой дом и устроил там погром

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Как рассказала хозяйка, мужчина выбил окно и незаконно проник в ее жилище. Женщина попыталась выпроводить незваного гостя, но он, не желая этого делать, начал ломать мебель и разбрасывать вещи», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что незнакомец скрылся в неизвестном направлении, как только хозяйка дома вызвала полицию.

«Получив приметы предполагаемого злоумышленника, сотрудники Росгвардии приступили к его поиску. Через несколько минут, отрабатывая близлежащую территорию, стражи порядка заметили гражданина, схожего по описанию», — пояснили в управлении.

В ведомстве отметили, что женщина опознала задержанного, после чего он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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