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Под Пензой подросток приговорен к 3 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков

09:05 | 22.12.2020 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии назначено 17-летнему подростку за покушение на сбыт наркотиков на территории Пензенского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Под Пензой подросток приговорен к 3 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что не позднее июля 2020 года несовершеннолетний, желая получать доход от незаконного сбыта наркотиков на территории региона, в ходе переписки в интернете получил сведения о местонахождении наркотического средства», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что днем 21 июля юноша с целью получения партии запрещенного вещества для последующего сбыта через тайники в Пензе и области прибыл в Мичуринский сельсовет.

«Находясь в обозначенном месте оптовой закладки, молодой человек обнаружил и намеревался забрать наркотическое средство, однако довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков», — пояснили в управлении.

В СУ СКР уточнили, что в ходе осмотра места происшествия было изъято не менее 29,85 грамма запрещенного вещества, что является крупным размером.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.

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