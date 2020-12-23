В Пензе мужчина приговорен к лишению свободы за долг по алиментам в 1,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок семь месяцев с отбыванием в колонии-поселении назначено 47-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«В судебном заседании установлено, что в декабре 2019 года и в мае 2020-го мужчина был осужден за неуплату алиментов к наказанию, не связанному с реальным лишением свободы. Несмотря на это, он официально не трудоустроился и с июля по октябрь 2020 года продолжил не уплачивать алименты на содержание двоих своих несовершеннолетних детей 2003 и 2007 годов рождения, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 49,6 тыс. рублей. Общая задолженность по алиментам превысила 1,7 млн. рублей», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что неплательщик алиментов свою вину признал полностью.

«Он был взят под стражу в зале суда», — уточнили в прокуратуре, добавив, что приговор пока не вступил в законную силу.