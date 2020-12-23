EN
22:27:00 Среда, 23 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина приговорен к лишению свободы за долг по алиментам в 1,7 млн. рублей

15:15 | 23.12.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок семь месяцев с отбыванием в колонии-поселении назначено 47-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В Пензе мужчина приговорен к лишению свободы за долг по алиментам в 1,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что в декабре 2019 года и в мае 2020-го мужчина был осужден за неуплату алиментов к наказанию, не связанному с реальным лишением свободы. Несмотря на это, он официально не трудоустроился и с июля по октябрь 2020 года продолжил не уплачивать алименты на содержание двоих своих несовершеннолетних детей 2003 и 2007 годов рождения, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 49,6 тыс. рублей. Общая задолженность по алиментам превысила 1,7 млн. рублей», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что неплательщик алиментов свою вину признал полностью.

«Он был взят под стражу в зале суда», — уточнили в прокуратуре, добавив, что приговор пока не вступил в законную силу.

Новости партнеров
Читайте также
Мошенники выманили у жителя Пензенской области 950 тыс. рублей Житель Саранска осужден за ДТП в Пензенской области, унесшее жизни двоих человек
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 18 детей Одобрено две заявки на получение статуса резидента индустриального парка «Отвель»
В Пензе более 100 представителей Росгвардии приняли участие в донорской акции Скрывавшийся осужденный задержан в Иссе, где он планировал встретить Новый год
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама