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Житель Саранска осужден за ДТП в Пензенской области, унесшее жизни двоих человек

17:12 | 23.12.2020 | Криминал

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Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. 24-летний житель Саранска приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года за совершение в Пензенской области ДТП, в результате которого погибли двое его приятелей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Житель Саранска осужден за ДТП в Пензенской области, унесшее жизни двоих человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что днем 31 мая 2019 года компания молодых людей, проживающих в Саранске, с целью отдыха приехала в село Лесной Вьяс Лунинского района Пензенской области, где у родителей одного из них имеется домовладение. Около 3.00 1 июня четверо молодых людей на автомобиле под управлением осужденного выехали в Саранск. На 80 км автодороги «Пенза — Лунино — граница области», проезжая участок, перед которым установлен знак «Опасный поворот», водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность и возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выезд на встречную полосу, затем — на обочину, а после этого — опрокидывание машины в кювет», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что один из пассажиров погиб на месте ДТП, другой — через пять дней в больнице.

«В ходе предварительного следствия обвиняемым была выдвинута версия о нахождении за рулем автомобиля одного из погибших, однако она была опровергнута собранными правоохранительными органами доказательствами», — сказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в суде мужчина полностью признал свою вину.

Приговор по данному уголовному делу пока не вступил в законную силу.

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