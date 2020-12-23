Мошенники выманили у жителя Пензенской области 950 тыс. рублей Криминал

Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стал 31-летний житель Пензенского района Пензенской области, перечисливший неизвестным 950 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального УМВД России, злоумышленники, один из которых выдал себя за руководителя управления министерства внутренних дел, а другой за сотрудника службы безопасности банка, убедили мужчину, что некие лица пытаются оформить на него кредит и похитить деньги, поэтому рекомендовали выполнить определенную последовательность действий.

«Следуя указаниям лжеработника банка, потерпевший оформил кредит на сумму 950 тыс. рублей и через банкоматы перечислил деньги на счета 28 абонентских номеров», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.