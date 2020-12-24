Жительница Пензы, ударившая отца ножом в спину, получила условный срок Криминал

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено 34-летней жительнице Пензы, ударившей отца ножом в спину на глазах у матери и ребенка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что вечером 30 июня 2020 года находившаяся в состоянии алкогольного опьянения подсудимая в квартире родителей на улице Ладожской в Пензе поругалась с несовершеннолетней дочерью, отказавшейся ужинать. Во время конфликта зашел отец женщины, стал на нее ругаться, попытался выгнать ее из кухни, схватил за волосы. Затем он направился в комнату, злоумышленница взяла нож, прошла за ним и в присутствии своей матери и несовершеннолетнего сына сзади нанесла отцу один удар в область спины слева, причинив тяжкий вред здоровью, и затем убежала на кухню», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в судебном заседании дочь признала свою вину, а отец просил не наказывать ее строго — позиция потерпевшего, обстоятельства дела и мнение государственного обвинителя были учтены при вынесении приговора.

«По иску прокурора с женщины взысканы затраченные на лечение потерпевшего денежные средства в размере более 38 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.