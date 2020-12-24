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Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого под Пензой

15:09 | 24.12.2020 | Криминал

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Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении мужчины 1987 года рождения, который обвиняется в убийстве знакомого в селе Варыпаево Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 9 декабря обвиняемый пришел в гости к знакомому в селе Варыпаево Пензенского района, чтобы отметить свой день рождения. В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Со слов обвиняемого, хозяин квартиры начал оскорблять его и членов его семьи. Разозлившись, мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в область груди потерпевшего, а после того, как тот упал на пол, продолжил наносить удары ножом в спину и шею. Осознав, что приятель не подает признаков жизни, злоумышленник, прихватив с собой орудие преступления, покинул место происшествия, закрыв входную дверь ключами от квартиры потерпевшего», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно материалам дела, злоумышленник выбросил нож и ключи по дороге домой.

«Тело погибшего было обнаружено его братом утром 14 декабря», — отметили в управлении.

В пресс-службе пояснили, что личность предполагаемого убийцы была установлена в течение нескольких часов после этого.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», — сказали в ведомстве.

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