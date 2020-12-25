В Кузнецке обратившаяся к экстрасенсу женщина стала жертвой мошенничества Криминал

Кузнецк, 25 декабря 2020. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1970 года рождения, обратившаяся к экстрасенсу, о которой узнала из соцсети «Одноклассники», стала жертвой мошенничества.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в ходе переписки в приложении WhatsApp женщина договорилась об оказании ряда услуг, после чего, следуя инструкциям собеседницы, перевела на чужой счет 386 тыс. рублей, которые она взяла в долг у родственников.

«С целью возврата денежных средств своим родственникам женщина на различных сайтах разместила объявления о необходимости получения кредита. Через некоторое время ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка и пояснила, что кредит одобрен на сумму 380 тыс. рублей. На следующий день женщине позвонил другой человек, который проинформировал ее о плохой кредитной истории», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что для решения данного вопроса жительница Кузнецка перевела на посторонний счет 72 тыс. 750 рублей.

«Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составил 458 тыс. 750 рублей», — уточнили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что по факту мошенничества проводится проверка.