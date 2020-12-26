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В Пензенской области покупателя минеральных удобрений обманули на 2,6 млн. рублей

10:15 | 26.12.2020 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал 44-летний житель Городищенского района Пензенской области, заказавший через интернет минеральные удобрения и заплативший за них более 2,6 млн. рублей, но не получивший товар. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области покупателя минеральных удобрений обманули на 2,6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина договорился о приобретении продукции и заключил с незнакомцем договор на поставку 108 тонн минеральных удобрений. В тот же день гражданин перечислил на чужой счет 1 млн. 575 тыс. 300 рублей, что составило 30% от общей стоимости товара. Вскоре мужчина связался с поставщиком с просьбой доставить удобрения раньше указанного срока, на что тот ответил, что для этого необходимо внести еще 1 млн. 50 тыс. 200 рублей. Житель Городищенского района так и сделал», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем продавец перестал выходить на связь.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.

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