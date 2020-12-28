В Пензе по факту смерти ребенка от отравления угарным газом возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено в Пензе по факту смерти ребенка от отравления угарным газом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 27 декабря 2020 года родственниками в квартире дома по улице Фурманова в городе Пензе было обнаружено тело ребенка 2017 года рождения. Родители мальчика также находились в квартире в бессознательном состоянии. Они госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что смерть ребенка, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, наступила от отравления окисью углерода.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, имеющегося в квартире, и условия его эксплуатации», — пояснили в СУ СКР.