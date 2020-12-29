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Жительница Пензы обвиняется в организации занятия проституцией

11:18 | 29.12.2020 | Криминал

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Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», предъявлено 31-летней жительнице Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Жительница Пензы обвиняется в организации занятия проституцией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено органом следствия, в период с декабря 2019 года по 29 июля 2020 года женщина умышленно с целью незаконного обогащения осуществляла деятельность, направленную на организацию занятия проституцией другими лицами: наем на работу девушек для оказания ими платных интимных услуг, предоставление им заказов, контроль за их деятельностью, ведение с ними денежных расчетов, помощь в найме жилья», — сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что, согласно материалам уголовного дела, женщина вовлекла в незаконную деятельность трех знакомых, которые должны были отдавать ей половину суммы, полученной от клиентов.

«Для привлечения клиентов обвиняемая разместила в интернете объявления об оказании девушками платных интимных услуг, указав при этом свои контактные телефоны», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что женщина лично договаривалась со звонившими обо всех условиях, после чего передавала информацию «сотрудницам», которые должны были оказывать соответствующие услуги.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Пензы», — уточнили в прокуратуре.

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