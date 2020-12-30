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Конфликт в доме на улице Новоселов в Пензе закончился смертью молодого мужчины

09:30 | 30.12.2020 | Криминал

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Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено по факту насильственной смерти мужчины 1993 года рождения в квартире дома на улице Новоселов в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Конфликт в доме на улице Новоселов в Пензе закончился смертью молодого мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 20 декабря 2020 года обвиняемый 1989 года рождения распивал спиртное с братом своей супруги в квартире одного из домов на улице Новоселов в Пензе. В процессе общения между мужчинами зашел разговор о рыбалке. Злоумышленник вспомнил случай, как летом прошлого года на одной из рыбалок потерпевший похитил денежные средства у его приятеля. Со слов обвиняемого, тот свою причастность к краже отрицал. На этой почве возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес родственнику супруги множественные удары руками по телу», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что потерпевший скончался на месте происшествия от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов, повлекшей развитие кровопотери.

«31-летнему жителю Пензы предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу», — отметили в следственном управлении.

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