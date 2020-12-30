В Кузнецке крановщик получил условный срок за гибель подростка Криминал

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено машинисту-крановщику, который признан судом виновным в нарушении правил безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ, повлекшем по неосторожности смерть подростка в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что утром 26 августа 2020 года в городе Кузнецке на улице Пензенской собственник специального автокрана «МАЗ-3577», управляя им как машинист-крановщик при погрузке на «КамАЗ» бетонных ригелей, допустил к выполнению погрузочно-разгрузочных работ в качестве стропальщика 17-летнего подростка, не имеющего специальной квалификации и средств индивидуальной защиты. В процессе погрузки мужчина использовал не отвечающую требованиям безопасности и не прошедшую надлежащий осмотр и испытания металлическую цепь в виде стропы, которая разорвалась, в результате чего произошло падение бетонного ригеля на потерпевшего», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что юноша в тот же день скончался в больнице.

«В ходе следствия и судебного разбирательства собственник автокрана вину в совершении инкриминируемого деяния признал», — отметили в управлении.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.