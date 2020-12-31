В Пензе задержаны двое мужчин, прятавших наркотики в тайниках Криминал

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. Полицейские задержали двоих жителей Первомайского района Пензы 1999 и 2000 годов рождения во время оборудования ими тайников с наркотиками. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что злоумышленники делали «закладки» на территории Ленинского района Пензы. Оптовые закладчики оставляли для них наркотическое средство, которое они забирали в лесополосе вблизи города Пензы. В их обязанности входила фасовка запрещенных средств на мелкие партии для конечных потребителей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в ходе личного досмотра у мужчин было изъято около 20 свертков с мефедроном.

«Кроме того, в ходе анализа их переписки в планшетах было установлено несколько адресов с готовыми тайниками. При проверке данной информации стражи порядка обнаружили у молодых людей около 10 свертков с мефедроном, которые данные лица сбыли на территории Пензы», — пояснили в УМВД.

В управлении добавили, что подозреваемые признались в содеянном.

«По словам одного из молодых людей, ранее он был трудоустроен в строительной организации разнорабочим. Злоумышленник пошел на преступление, так как хотел заработать легких денег», — отметили в полиции.