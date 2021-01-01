Подросток подозревается в угоне автомобиля в Пензенской области Криминал

Пенза, 1 января 2021. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Колышлейского района Пензенской области подозревается в угоне автомобиля «Toyota Camry», который впоследствии был обнаружен на 7 км автодороги «Колышлей — Черкасск» с механическими повреждениями после ДТП. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам злоумышленника, он вместе с матерью решил навестить знакомого. Взрослые распивали спиртные напитки. Владелец иномарки передал ключи от своей машины молодому человеку с просьбой положить пакет в багажник. Тот выполнил это. Затем он без разрешения решил покататься на автомобиле вместе со своей знакомой. В какой-то момент несовершеннолетний не справился с управлением и съехал с трассы, после чего молодые люди покинули место происшествия», — сказали в полиции.

В ведомстве отметили, что ранее юноша привлекался к уголовной ответственности за кражи, в настоящее время он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.