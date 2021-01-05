Проверка организована по факту кражи машины, оставленной в непогоду в кювете Криминал

Пенза, 5 января 2021. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту кражи автомашины «ВАЗ-21099», которую житель Вадинского района Пензенской области в непогоду оставил в кювете между селами Маркино и Скуратово. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По пути мужчина увидел, что поле перепахано и ему не удастся проехать. Кроме того, ухудшились погодные условия, пошел снег. Сельчанин решил оставить свой автомобиль на месте и пешком вернулся домой. Около недели мужчина болел и не мог забрать свое транспортное средство. Когда он вернулся за ним, то автомобиль на месте не обнаружил», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сотрудники правоохранительных органов установили причастность двоих жителей Нижнего Ломова в возрасте 21 года и 22 лет к краже машины.

«Молодые люди рассказали, что обратили внимание на стоявший в кювете автомобиль. Машина легко открылась, а в бардачке злоумышленники обнаружили запасной комплект ключей от замка зажигания. Они уехали на ней в Нижний Ломов», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что обнаруженный в гаражном боксе автомобиль был частично разобран, поскольку мужчины планировали продать его на запасные части.

«Молодые люди в содеянном сознались и раскаялись», — уточнили в УМВД.