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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при продаже мотоцикла через интернет

14:13 | 06.01.2021 | Криминал

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Пенза, 6 января 2021. PenzaNews. 19-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при продаже мотоцикла «Yamaha» стоимостью 200 тыс. рублей через интернет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при продаже мотоцикла через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В мессенджере ему написал потенциальный покупатель. Он выразил желание приобрести товар, пообещав, что заплатит за транспортное средство даже на 10 тыс. больше», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, следуя достигнутой договоренности, покупатель перечислил в качестве предоплаты 1 тыс. рублей на счет пензенца, после чего тот отправил незнакомцу мотоцикл транспортной компанией.

«Вскоре гражданину пришло сообщение о том, что мотоцикл получен в Воронеже», — уточнили в пресс-службе, отметив, что оставшаяся сумма так и не была ему переведена.

В управлении пояснили, что полицейские установили личность подозреваемого в совершении мошенничества.

«Им оказался уроженец Астрахани 1990 года рождения. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, он находился в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления. Полицейские задержали злоумышленника в Воронеже, где тот временно проживал. Он признал свою вину. В настоящее время проводятся мероприятия по изъятию мотоцикла», — сказали в УМВД.

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